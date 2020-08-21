Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan “Mahalle Denetim Ekipleri” ile ilgili açıklama

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge çerçevesinde ‘Mahalle Denetim Ekipleri’nin oluşturulmasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Ağustos tarihinde yayımlanan genelge doğrultusunda kaymakamlıklar koordinasyonuyla "Mahalle Denetim Ekipleri" kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahalle Denetim Ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticileri ile temsilcilerinin görevlendirilebileceğini bildiren Geylan, Mahalle Denetim Ekibinin oluşturulmasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Daha önceleri defalarca şahit olduğumuz şekilde kimi mülki amirlerin ’kolaycılığa’ meylederek ve öğretmenleri ‘hazır kıta’ gören arazlı bir anlayışla değil, hizmetin gereği doğrultusunda ve adaletle koordinasyon görevlerini ifa etmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınına karşı devletin tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde faaliyetlerini yürüttüğünü, başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerinin üstün fedakarlıkla hizmet ettiğini vurgulayan Geylan, “Şu gerçektir ki; salgınla mücadele, tam bir seferberlik anlayışıyla yürütülürse başarılı olunacaktır. 83 milyon vatandaşımızın her biri bu süreçte yüksek bir ciddiyetle sorumluluk almalıdır. Bu kapsamda salgınla mücadelenin takibi ve denetimi amacıyla İçişleri Bakanlığının 14 Ağustos 2020 tarihli ve 13180 sayılı genelgesi doğrultusunda kaymakamlıklar koordinasyonuyla ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ kurulması kararlaştırılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin bu denetim ekiplerinde görevlendirilebileceği ifade edilmiştir. İnşallah milletçe bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Ancak Mahalle Denetim Ekiplerinin oluşturulmasında bazı hususlara dikkat edilmesi elzemdir” dedi.

Mahalle Denetim Ekiplerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Geylan, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamileler, yeni doğum yapmış anneler ve 60 yaş üzeri olanlar görevlendirilmemelidir. Görevlilerin kişisel koruyucu tedbirleri en üst düzeyde alınmalıdır. Görevlerinin gereği olarak denetim yetkisi bulunan belediye personeli ve mahalle bekçileri öncelikli olarak ‘Mahalle Denetim Ekiplerinde’ görevlendirilmeli ve sayıları artırılmalıdır. Daha önceleri defalarca şahit olduğumuz şekilde kimi mülki amirlerin ‘kolaycılığa’ meylederek ve öğretmenleri ‘hazır kıta’ gören arazlı bir anlayışla değil, hizmetin gereği doğrultusunda ve adaletle koordinasyon görevlerini ifa etmeleri sağlanmalıdır. Geride bıraktığımız 6 aylık salgın sürecinde gördük ki başta Vefa Destek Grupları olmak üzer, kamu çalışanları salgınla mücadelede üzerlerine düşeni istek ve fedakarlıkla yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla memurlarımız bundan sonraki süreçte de ‘gönüllük’ esasına dayalı olarak milletimizin hizmetinde olacaktır. Bu itibarla kamu yöneticileri, çalışanların motivasyonunu bozacak tutum ve söylemlerden uzak durmalıdırlar.”