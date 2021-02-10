Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Bakan Selçuk’a ziyaret

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti. Geylan ziyaretinde, Türk Eğitim-Sen ve SODİMER işbirliğiyle gerçekleştirilen “2023’e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı” raporunu Bakan Selçuk’a takdim etti.

Türk Eğitim-Sen, SODİMER işbirliğiyle ve UNESCO Milli Komisyonu’nun desteğiyle 22-24 Ocak tarihleri arasında “Dünyada ve Türkiye’de Güncel Gelişmeler Işığında 2023’e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı” düzenlemişti. Çalıştaya Türkiye ve yurt dışında eğitim veren 40 üniversiteden 100’e yakın akademisyenin yanı sıra öğretmen, okul yöneticileri katılmıştı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret ederek, çalıştay hakkında bilgi verdi. Salgın sonrasında da dijital eğitimin eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağına dikkat çeken Geylan, “Türk eğitim sistemine çok değerli katkılar sunacağına inandığımız çalıştayın kapsamlı raporu ve sonuçlarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sunduk. Daha sonrasında da YÖK, üniversiteler, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, siyasi partiler ve eğitimle ilgili tüm paydaşlarla paylaşacağız” dedi.

Atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini de gündeme getiren Geylan, şubat ayı atama sayısı ve takviminin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Kontenjan yetersizliği nedeniyle mazeret durumu ve isteğe bağlı tayin talepleri karşılanmayan meslektaşlarının durumunu da dile getiren Geylan, isteğe bağlı tayin talebinin biran önce hayata geçirilmesini talep etti. Mevcut hak ve kazanımlarının baki kalması şartıyla öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak düzenlemenin biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Geylan, ayrıca şube müdürlüğü sınavının bir an önce yapılması, teftiş sistemi ve maarif müfettişlerinin sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Geylan, ek ders ücreti ödemelerinde yaşanan sorunları da Bakan Selçuk’a iletti.