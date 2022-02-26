Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Üye sayımız, bugün itibariyle 250 bin sınırına dayanmış bulunmaktadır”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Altıncı olağan genel kurulumuzu yaptığımız 2018 yılı mutabakatında 201 bin 475 olan üye sayımız, bugün itibariyle 250 bin sınırına dayanmış bulunmaktadır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen sendikasına bağlı olan Türk Eğitim-Sen’in 7. Olağan Merkez Genel Kurulu’nun açılış toplantısı Ankara’da bir otelde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul, divanın oluşturulması ile devam etti. Divan kurulu tarafından protokol katılımcılarının adlarının okunmasının ardından Genel Kurul’un açılış konuşmasını Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan gerçekleştirdi. Geylan, eğitim çalışanlarının sendikalarına olan teveccühünün her geçen gün artarak büyüdüğünü söyledi.

“Üye sayımız, bugün itibariyle 250 bin sınırına dayanmış bulunmaktadır”

2018 yılında 201 bin 475 olan üye sayılarının şu anda 250 bin sınırına dayandığını açıklayan Genel Başkan Geylan, “Altıncı olağan genel kurulumuzu yaptığımız 2018 yılı mutabakatında 201 bin 475 olan üye sayımız, bugün itibariyle 250 bin sınırına dayanmış bulunmaktadır. Bu başarının sahibi, hiç şüphesiz, işyeri temsilcisinden şube başkanına kadar fedakarca ve hiçbir karşılık beklemeden sendikamıza omuz veren teşkilat yöneticilerimizdir. Rabbim hepsinden, Rabbim hepinizden razı olsun. Evet; eğitim çalışanları Türk Eğitim-Sen’e güveniyor, üye olarak güç veriyor. Çünkü onlar biliyorlar ki herkes sussa, Türk Eğitim-Sen susmaz. Herkes korksa, çekinse Türk Eğitim-Sen geri durmaz. Türk Eğitim-Sen, hiçbir denge hesabı gütmeden, her durum ve koşulda çalışanın yanında yer alır. Türk Eğitim-Sen’in duruşunu besleyen tek kaynak, sadakatle bağlı olduğu ilkeleri ve eğitim çalışanlarının hak ve kazanımlarıdır” diye konuştu.

Geylan, “Kamu çalışanlarının ortak kanaatidir ki, Türk Eğitim-Sen, ülkemiz memur sendikacılığının amiral gemisidir. Ancak yine çok iyi biliyoruz ki; Türk Eğitim-Sen, asla sadece bir sendika değil, milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olduğunda sağına soluna ‘Kim var?’ diye bakmadan, cesaret ve adanmışlıkla ‘Ben varım!’ diye haykırarak öne atılan Türkiye sevdalılarının hayat verdiği milli bir sivil toplum kuruluşudur” dedi.

“12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri, 15 Temmuz ihanet kalkışmasının sıçrama zemini olmuştur”

Yaptığı konuşmada Hocalı katliamında öldürülen 613 kişiyi anan Geylan, bunun bir soykırım olduğunu vurgulayarak uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunup bu katliamın bir soykırım olarak kabul edilmesini istedi. Genel Başkan Geylan, Türk Eğitim-Sen’in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli, kararlı ve ahlaklı sendikal istikametten taviz vermeyeceğini anlatarak, “Biliyoruz ki, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri, 15 Temmuz ihanet kalkışmasının sıçrama zemini olmuştur. Aziz milletimiz emin olsun ki, Türkiye sevdalıları, 28 Şubat darbesine karşı 15 Temmuz Kızılay Meydanı’nda vatandaşlarımızın yakasına kesintisiz demokrasi istiyoruz kokartları yapıştırdıkları gibi, 15 Temmuz’da milletimizle yek vücut halde devletimizin etrafında saf tuttukları gibi bundan sonra da demokrasinin ve millet iradesinin muhafızı olacaktır. Türk Eğitim-Sen, bugün artık hem Türk memur sendikacılığının öncüsü hem de Türk toplumunun güven duyduğu güçlü ve milli bir sivil toplum kuruluşudur. Hepimizin gururu, hepimizin sevincidir. Eğitim çalışanları rahat olsun; Türk Eğitim-Sen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli, kararlı ve ahlaklı sendikal istikametinden zerre-i miktar taviz vermeden mücadelesini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim-Sen’in Genel Kurul açılış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birçok STK, kurum temsilcisi ve ilgililer katıldı.

Türk Eğitim-Sen’in 7. Olağan Merkez Genel Kurulu, yarın da devam ederek Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.