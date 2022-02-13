banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, TYT ve AYT baraj puanlarının kaldırılmasını değerlendirdi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Üniversite yerleştirmelerinde yaşanan sorunların köklü çözümü, eğitimde yönlendirme ve mesleki eğitimin güçlendirilmesiyle sağlanacaktır” dedi.

Eğitim 13.02.2022, 12:25
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, TYT ve AYT baraj puanlarının kaldırılmasını değerlendirdi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Üniversite yerleştirmelerinde yaşanan sorunların köklü çözümü, eğitimde yönlendirme ve mesleki eğitimin güçlendirilmesiyle sağlanacaktır” dedi.

YÖK’ün TYT ve AYT baraj puanlarını kaldırmasını değerlendiren Geylan, üniversiteye öğrenci yerleştirme sistemi tartışılırken hareket noktasının hem öğrencinin potansiyeli ve yeterliliğine uygunluk hem de Türkiye’nin ihtiyaçlarının karşılanması olması gerektiğini vurgulayarak, “Fakat bu gereklilik ifade edilirken, sistemi sadece puan barajı üzerinden değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Üniversite yerleştirmelerinde yaşanan sorunların köklü çözümü, eğitimde yönlendirme ve mesleki eğitimin güçlendirilmesiyle sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Üniversite kapısına gelmeden öğrencilere yol gösterilerek çözüm üretilmelidir”

Öğrencilerin dönem, yılsonu ve ders bazındaki başarılarının takip edilmesinin, sınıflarda görev yapan öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve eğitim camiasının görüşlerinin alınarak kalıcı ve çözüm odaklı tedbirler alınmasının önemine dikkat çeken Geylan, “Üniversite kapısına gelmeden, tabiri caizse ‘araba devrilmeden’ öğrencilere yol gösterilerek çözüm üretilmelidir. Salgın sürecinde devlet ve millet olarak eksiklikleri bir seferberlik havasında gidermeye çalışarak, eldeki imkânlar dâhilinde eğitim hizmeti öğrencilerimize ulaştırılmaya çalışılmıştır. Buna rağmen öğrencilerin sınav havasına girememesi, en yakınları dâhil yaşadıkları vefatlar, çevrede şahit oldukları can kayıpları gibi pandemi atmosferi sınava hazırlık sürecini, alt yapı ve hazır bulunuşluk durumunu olumsuz etkilemiştir” diye konuştu.

"Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi önemli"

Üniversite programlarının kontenjanlarının ülkenin ve sektörlerin ihtiyacına göre sınırlandırılması gerektiğini de belirten Geylan, bunun yapılması durumunda zaten doğal olarak bir baraj getirilmiş olacağını ve böylece TYT ve AYT için baraj uygulanmasına gerek kalmayacağını söyledi. Üniversiteye geçiş aşamasında öğrencilerin tüm hayatının tek bir merkezi sınava göre tayin edilmesinin de doğru olmadığını söyleyen Geylan, ayrıca bu noktada eğitimde yönlendirmenin, kademeler arası geçişte sağlıklı ölçme değerlendirme yapılmasının ve mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Talip Geylan konu hakkında ayrıca şunları kaydetti:

“Aslında yaşanan üniversite eğitimi sorununun kökten çözümü için atılacak adımlar bellidir. Üniversite geçiş aşamasında öğrencilerin tüm hayatının tek bir merkezi sınava göre tayin edilmesi doğru değildir. Ancak bunun öncesinde alınması gereken tedbirler vardır. Öncelikle üniversiteyi istihdamın tek seçeneği olduğu algısını değiştirmek gereklidir. Bunun için mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin okullarını bitirince iş sahibi olmalarını sağlamak, yani onlara istihdam garantisi vermek, bu alana yatırım yapmak, nitelikli hale getirerek başarılı öğrencilerin mesleki okulları tercih etmesini sağlamak çok önemlidir. Ayrıca meslek liselerinin binaları, ekipmanları ve alt yapısı bölgenin ve sektörlerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmalıdır. Mesleki teknik eğitimin özendirilmesinin yanı sıra ikinci öncelikli husus eğitimin her kademesinde öğrencilerin sağlıklı yönlendirilmesinin sağlanmasıdır. Öğrenciler bilinçsiz ya da hedeflerinden uzak şekilde sadece üniversite okuyarak diploma sahibi olmak için motive edilmemeli, doğru bir stratejiyle yeteneğine, ilgisine, hedeflerine uygun şekilde yükseköğrenime yönlendirilmelidir. Bunun için de öğretmenin yönlendirme sürecinde etkisi ve ağırlığı artırılmalı, rehberlik hizmetleri en üst düzeyde sağlanmalıdır. Kademeler arası geçişte sağlıklı ölçme değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler, hem akademik yeterlilikleri ölçecek hem de öğrencinin ilgi ve yeteneklerini keşfedecek ve destekleyecek nitelikte olmalıdır.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 22 26
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 23 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11