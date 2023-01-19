Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk Eğitim-Sen’in derdi her daim üzüm yemektir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikanın 20-23 Ocak tarihinde düzenleyeceği Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) çalıştayı hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖMK’nin gündeme geldiği 23 Ekim 2018’den itibaren kanunun ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmesi için her türlü gayreti ortaya koyduklarını söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Birçokları ise kariyer sınavı kapıya gelinceye dek ÖMK sürecine umarsızca kayıtsız kaldılar. Büyük ihtimalle, aynı birileri, yine bir sonraki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ye bakmayacaklar bile. Buna karşılık Türk Eğitim-Sen, geride kalan dört yılda olduğu gibi, yine meslektaşlarımızın hak ve kazanımları için ÖMK’nin yeniden düzenlenmesi niyetiyle kolları sıvadı. İşte, bir kez daha, bu amaçla 20-23 Ocak 2023 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı düzenliyoruz. ÖMK’nin muhtevası, adına yakışır şekilde zenginleştirilinceye kadar gayretlerimizi sürdüreceğiz. Varsın birileri, eğitim çalışanlarının sorun ve taleplerini, sendikal ve siyasal istismar zemini olarak sömürmeye devam etsin; Türk Eğitim-Sen’in derdi her daim üzüm yemek olacaktır. Türk Eğitim-Sen, güven kapısıdır" ifadelerini kullandı.