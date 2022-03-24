Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Öğretmene verdiğiniz değer, aslında çocuklarınıza verdiğiniz kıymettir”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Velilerimize sesleniyorum; öğretmene verdiğiniz değer, aslında çocuklarınıza verdiğiniz kıymettir. Kendi geleceğinize, çocuklarınızın geleceğine, ülkemizin geleceğine dair en ufak bir kaygı taşıyorsanız öğretmene sahip çıkarsınız” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ankara’da özel bir okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı davranışları hakkında açıklama yaptı. Geylan, “Eğitimde öğretmenin ağırlığı sağlanmadığı müddetçe eğitime dair her ‘projeniz’ başarısızlığa mahkumdur” diyerek disiplin yönetmeliğinin, sınıf geçme ve yönlendirme süreçlerinin mutlaka “öğretimin” ve “eğitimin” ihtiyaç ve gereklerine uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Geylan, şunları kaydetti:

“Yıllardır söylüyoruz; geleceğimizi eğitimle inşa edeceğiz, eğitimin taşıyıcı kolonu da öğretmendir. Öğretmenin itibarını korumak, aslında ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Velilerimize sesleniyorum; öğretmene verdiğiniz değer, aslında çocuklarınıza verdiğiniz kıymettir. Kendi geleceğinize, çocuklarınızın geleceğine, ülkemizin geleceğine dair en ufak bir kaygı taşıyorsanız öğretmene sahip çıkarsınız. Kamu yönetimine sesleniyorum; öğrenci müşteri, öğretmen tezgahtar değildir. Eğitimde öğretmenin ağırlığını sağlamadığınız müddetçe eğitime dair her ‘projeniz’ başarısızlığa mahkumdur. Bunun için de disiplin yönetmeliği, sınıf geçme, yönlendirme vs. süreçleri mutlaka ‘öğretimin’ ve ‘eğitimin’ ihtiyaç ve gereklerine uygun şekilde düzenlenmelidir.”