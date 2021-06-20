Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Meslektaşlarımızın alın teri olan birikimleri yine ve yalnız onlar için hizmete dönüşmeye devam edecek”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Meslektaşlarımızın alın teri olan birikimleri, yine ve yalnız onlar için hizmete dönüşmeye devam edecek” dedi.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nda (İLKSAN) ilçe temsilci seçimleri gerçekleştirildi. 25 Eylül’de yapılacak il temsilciliği seçimlerinin ardından ise 9’uncu dönem İLKSAN Temsilciler Kurulu belirlenecek. Gerçekleştirilen ilçe seçimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitim çalışanlarının emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, "Bugün bir defa daha görüldü ki, eğitim çalışanları hür iradeleriyle tercih yapma imkanına sahip olduğunda aklı selim tavır tokat gibi birilerinin yüzünde patlıyor. Tercihleriyle istikametimize onay veren kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Oy veren ya da vermeyen tüm İLKSAN üyeleri emin olsun ki arkadaşlarımız, 1996’dan beri olduğu gibi önümüzdeki dönemde de emanetlerine sahip çıkmayı sürdürecektir. Meslektaşlarımızın alın teri olan birikimleri, yine ve yalnız onlar için hizmete dönüşmeye devam edecek. Bugün yapılan seçimle İLKSAN’ın kaynakları ve imkanları hesap yapanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı. İLKSAN üyeleri, kendilerini kandırmaya çalışanlara bugün bariz şekilde dedi ki; ‘Gizli oy açık tasnifle yapılan bu seçimde irademize ipotek koyamayacaksınız, İLKSAN’ın karar alma sürecinde size yetki vermiyoruz.’ Eğitim çalışanları, vicdanları ve hür iradeleriyle noktayı koymuştur” ifadelerini kullandı.