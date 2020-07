Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği bütün eğitim çalışanlarına verilsin”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği"nin hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına verilmesini talep etti. Geylan, “966 bin 114 öğretmenimize ödenek verebilen MEB bütçesi için 81 bin 771 personele de hazırlık ödeneği verilmesi ciddi ek bir külfet getirmeyecektir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği"nin hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına verilmesini talep etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Geylan, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’tan beklentimiz MEB’de bir ilke imza atarak eğitim öğretime hazırlık ödeneğini bütün eğitim çalışanlarına ödenmesini sağlamasıdır. 966 bin 114 öğretmenimize ödenek verebilen MEB bütçesi için 81 bin 771 personele de hazırlık ödeneği verilmesi ciddi ek bir külfet getirmeyecektir. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan 2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu’na göre MEB’in toplam personel sayısı 1 milyon 27 bin 885’tir. Buna 22 Haziran 2020’de göreve başlayan 20 bin öğretmen de dahil değil. Kurum personelinin 946 bin 114’ü eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alıyor. 81 bin 771 personel ise avukatlık, sağlık, yardımcı hizmetler, teknik ve genel idare hizmetleri sınıflarında istihdam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği’ne ilişkin talebi her toplu sözleşme sürecinde gündeme getirdiklerini ifade eden Geylan, “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği’nin brüt bir maaş tutarında ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan MEB ve Yükseköğretim personelinin tamamına ödenmesini içeren talebimizi her toplu sözleşme sürecinde olduğu gibi son yapılan 2019 yılı toplu sözleşmesinde de gündeme getirdik. Ayrıca Türk Eğitim-Sen’in yetkili olduğu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ve sendikamız arasında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda her yıl eğitim öğretim yılı başında ödenen Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği’nin uygun ölçeklerle tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi hususunda görüş birliğine varılmıştı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen bu kararın yasalaşması için herhangi bir çalışma yapılmadı. Sayın Bakan Selçuk’tan beklentimiz, ödenek konusunda alacağı yeni karar ile eğitim çalışanlarını bir bütün olarak gördüğünü göstermesidir” açıklamasını yaptı.