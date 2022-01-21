Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip: “Tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılında Covid-19 salgınının getirdiği koşullara rağmen fedakarca ve şevkle görevlerini yerine getiren tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılının sona ermesi vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Geylan mesajında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde fedakarca görevlerinin başında olan, salgın sürecinin getirdiği zor koşullara rağmen şevkle çalışan öğretmenlere ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti. Geylan, birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de tam zamanlı eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi konusunu oldukça önemli bulduklarını belirterek, “Salgının yayılımının hız kazandığı bu dönemde ikinci yarı yıla hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de tüm eğitim çalışanlarımızın sağlıkla başlaması ve yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için alınan tüm tedbirlere toplumumuzun titizlikle riayet etmesini istiyoruz. İki haftalık ara tatili okullarımızdaki eksiklikleri tamamlamak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Öncelikle sağlıkla ve huzurla okullarımızın ikinci yarı yıla hazır olması için ek bütçe tahsis edilmesi, tüm okulların eksiksiz olarak maske ve temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanması, yardımcı hizmetli personel eksiği bulunan okullara görevlendirme yapılması, sınıf mevcutlarının yüksek olduğu okullarda farklı alanların da kullanılarak ek derslik ilave edilmesi ya da öğrenci sayısı fazla olan okullara daha az öğrenci sayısına sahip ve imkanları elverişli olan okulların sınıflarının tahsis edilmesi önerilerimiz mutlaka dikkate alınmalıdır” dedi.

“Eğitimin tüm alanlarında mülakat kaldırılmalıdır”

Talip Geylan, yönetici atamalarında ve ilk atamalarda mülakatın kaldırılarak sadece yazılı sınav puanına göre atamaların yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Ülkemiz ne çektiyse eğitimde liyakatsiz, ehliyetsiz insanların iş başına getirilmesinden, bilgi ve birikimden yoksun kişilerin eğitimimizi geriye götüren uygulamalarından çekmiştir. Bu noktada mülakat sisteminin eğitimin tüm alanlarından tamamen kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca proje okullarına öğretmen ve yönetici atamaları da MEB Öğretmen ve Yönetici Atama Yönetmeliklerine bağlı olarak yapılmalıdır” dedi.