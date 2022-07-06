Türk Eğitim-Sen: “Aşçı ve aşçı yardımcılarının teknik hizmetler sınıfında değerlendirilmesi için MEB’e başvuru yaptık”

Türk Eğitim-Sen, ‘Sözleşmeli Destek Personeli’ statüsünde aşçı ve aşçı yardımcısı kadrosuna personel alımı gerçekleştirildiğini ve MEB’e başvuru yapıldığını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen, ’Sözleşmeli Destek Personeli’ statüsünde aşçı ve aşçı yardımcısı kadrosuna personel alımı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, “Aşçı ve aşçı yardımcılarının teknik hizmetler sınıfında değerlendirilmesi için MEB’e başvuru yaptık” denildi.

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sendikamıza, aşçı ve aşçı yardımcılarının karşılaştığı bazı sorunlar ile ilgili şikayetler gelmektedir. Sorunun temel kaynağı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çeşitli hizmet sınıflarında görev yapan personelin ayrı ayrı görev ve iş tanımlarının açık ve net bir şekilde belirlenmemiş olması ve herhangi bir görev tanımlarına ilişkin mevzuat bulunmamasıdır. Meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa ettikleri ve teknik hizmet verdikleri aşikar olan aşçı ve aşçı yardımcılarının teknik hizmetler sınıfında yer alması ve yardımcı hizmetler sınıfından bir an önce çıkarılması yaşanan sorunları ortadan kaldıracaktır. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini her daim gözetme amacında olan Sendikamız tarafından, MEB’e bağlı kurumlara aşçı ve aşçı yardımcılarının görev tanımlarıyla ve haftalık çalışma süreleri ile ilgili bir talimatın ivedilikle gönderilmesi, akabinde görev ve iş tanımlarının açık ve net bir şekilde belirtildiği bir mevzuatın hazırlanması ve yasal engel bulunmaması nedeniyle aşçı ve aşçı yardımcılarının mezuniyet durumlarına uygun unvan verilerek Teknik Hizmetler sınıfında yer almasına ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılması hususundaki talebimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmiştir.”