Türk Eğitim- Sen Ankara 8 No’lu Şube’nin 1.Olağan Genel Kurulunda Kaya seçildi

Türk Eğitim-Sen Ankara 8 No’lu Şube’nin 1.Olağan Genel Kurulunda Coşkun Kaya başkanlığa seçildi.

Türk Eğitim- Sen’in Ankara’daki en genç şubesi Ankara 8 No’lu Şube’nin 1.Olağan Genel Kurulu Çubuk ilçesinde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu seçimlerde oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Coşkun Kaya ve yönetimi seçimi kazandı.