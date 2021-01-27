banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
Sincaplara doğum kontrol hapı verilecek
Sincaplara doğum kontrol hapı verilecek
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü

Türk Eğitim Derneği’nden ‘okula dönelim’ çağrısı

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Geldiğimiz noktada öğrenme yoksulluğu başladı. Yani okullar o kadar uzun kapalı kaldı ki artık telafi edilemez sağlık ve kazanım kayıplarıyla yüz yüze kaldık” dedi.

Eğitim 27.01.2021, 13:00
1
Türk Eğitim Derneği’nden ‘okula dönelim’ çağrısı

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Geldiğimiz noktada öğrenme yoksulluğu başladı. Yani okullar o kadar uzun kapalı kaldı ki artık telafi edilemez sağlık ve kazanım kayıplarıyla yüz yüze kaldık” dedi.

Okulların kapalı kalmasının dezavantajlı grupta yer alan öğrenciler için oldukça yıkıcı etkilerinin olduğunu vurgulayan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bir bireyin sağlığıyla bir bireyin geleceği arasındaki dengeyi kuramazsanız, bir neslin felaketine yol açabilirsiniz. Bu pandemi süresince bütün dünya büyük krizler yaşadı. Hem ekonomi noktasında, hem eğitim noktasında, hem sağlık noktasında. Ekonomik noktadaki krizi bir öğrenme krizi olarak tanımlıyorlardı. Fakat geldiğimiz noktada öğrenme yoksulluğu başladı. Yani okullar o kadar uzun kapalı kaldı ki artık telafi edilemez sağlık ve kazanım kayıplarıyla yüz yüze kaldık. Onun içindir ki bu öğrenme yoksulluğu uluslararası yayınlarda Türkiye için yüzde 21.7, bu pandemi sürecinin etkisiyle de 10 puan daha artacağı söyleniyor. Bu şu anlama gelir; parası olanla dezavantajlının arasındaki uçurumun çok daha büyüyeceği anlamına gelir. Bu sadece internet erişimi olmayan, yükseköğretimde ya da K12’de okuyan çocuklar için değil, dezavantajlı olup 15 yaş veya 10 yaş altı çocuklar, özel eğitim görmesi gereken çocuklar, evinde erişimle ilgili sorunları olan çocuklar, bir de aile eğitim seviyeleri onlara koçluk yapacak seviyede olmayan çocuklardır. Sonuç itibarıyla e bu noktadan sonra okul terkleri, çocuk işçiliği, başarısızlık hat safhaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“Bazı ülkelerin dışındaki birçok ülke okulları her şeyi kapattığı zaman kapattı”

Covid-19 sürecinde ülkelerin bazı öncelikleri olduğunu, ancak birçok Avrupa ülkesinde kapanma sıralamasında okulları en son sıraya aldıklarının altını çizen Pehlivanoğlu, “Covid-19 sürecinde dünyaya baktığınız zaman tercihleri vardı ülkelerin. Ülkelerin tercihlerine baktığınız zaman Afrika’da birçok ülke, Ortadoğu’daki birçok ülke ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerin dışındaki birçok ülke okulları her şeyi kapattığı zaman kapattı. Bu okulları kapatırken de en son anaokulları ve ilkokulları kapattı. Onun içindir ki örneğin bugün Almanya ve İngiltere’de okullar kapalı ama her şey kapalı. Fransa’da sokağa çıkma yasağı var, okullara gitmek serbest. Şüphesiz ki belli koşullar vardır ki okulları açık tutamazsınız. Biz Türk Eğitim Derneği olarak artık okulları açmamızın elzem olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir sebebi de çocuklarımızın maruz kaldıkları sağlık sorunlarının başlangıcıdır. Biz çocuklarımızı daha önce ekran bağımlılığından kurtarmak isterken, Covid sürecinde sorumluluktan kurtulmak için bütün çocuklarımızı ekranlara bağlamaya çalıştık. Bütün uluslararası yayınlar ekran bağımlılık sürelerinin en az iki kat arttığını söylüyor. Bu çocuklarımızın geleceği ve kazanımları açısından çok ciddi bir risktir” diye konuştu.

“Dünya Bankası bu durumun Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası’na etkisi yılda 40 milyar dolar olacak diyor”

Okulların uzun süre kapalı kalmasının uzun vadedeki ekonomik sonuçlarına da değinen TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, “İkinci Dünya Savaşı sırasında okulların kapalı kalması, Çin devriminden sonra okul devamlarının çok düşmesi ve hatta İspanyol gribinden de alınarak oluşturulan bir bilimsel modelleme ile çok ciddi bir yayın çıkardı Dünya Bankası. Bu yayında Türkiye bazında şunu söylüyor; bu kapanmanın Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası’na etkisi yılda 40 milyar dolar olacak diyor. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Onun içindir ki biz okullarımızı açmalıyız diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimizi 15 Şubat’tan önce ikinci gelen partiyle aşılamalıyız”

Okulların hangi koşullarda açılması gerektiğine de değinen Pehlivanlıoğlu, gerekli tedbirler alındıktan sonra öğretmenlerin aşılama grubunda öncelik sıralamasının öne çekilerek 15 Şubat tarihinde okulların tüm kademelerce açılmasının elzem olduğunu söyledi. Pehlivanoğlu, “Hangi koşullarda açmalıyız? Bir öğretmenlerimizi aşılamanın ikinci aşamasının birinci sırasına alıp 15 Şubat’tan önce ikinci gelen partiyle aşılamalıyız. Çünkü öğretmenlerimizi korumalıyız ki çocuklar ondan mahrum kalmasınlar. Bunu yaptıktan sonra okulları ve yükseköğretimi bir an önce açmalıyız” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13