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Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Birinci hedefimiz insan yetiştirmektir”

TÜRKİYE EĞİTİM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI SELÇUK PEHLİVANOĞLU, DÜZCE ÖNCÜ KOLEJİ’NE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTE “BİZ TED OKULLARINDA DİPLOMA VERMEYİZ BİZ YAŞAM ARKADAŞI VERİRİZ. DİPLOMAYI HERKES VERİR. YAŞAM ARKADAŞI VERİRİZ DERKEN TOPLUMDAN KOPUK BİR ELİT KESİMDEN BAHSETMİYORUM. MİLLETİNİ ÖZÜMSEMİŞ BİR KESİMDEN BAHSEDİYORUM” DEDİ.

Eğitim 01.09.2020, 14:32
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Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu: “Birinci hedefimiz insan yetiştirmektir”

Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Düzce Öncü Koleji’ne gerçekleştirdiği ziyarette “Biz TED okullarında diploma vermeyiz biz yaşam arkadaşı veririz. Diplomayı herkes verir. Yaşam arkadaşı veririz derken toplumdan kopuk bir elit kesimden bahsetmiyorum. Milletini özümsemiş bir kesimden bahsediyorum” dedi.

Düzce’de, uzun yıllardır faaliyet gösteren Öncü Koleji, TED Okulu olabilmek için yapılan fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerin incelenmesinde gerekli koşulları sağlayarak Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu sürecine kabul edildi. Şıralık Mahallesinde bulunan Öncü Koleji’nde Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun da katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Öncü Kolejini gezen TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu ve yöneticiler ilk önce öğrencilerle sohbet etti. Pehlivanoğlu 12. sınıf öğrencilerine ne olacaklarını sordu ve tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere “Nereyi seçerseniz seçin İngilizceniz yoksa İngilizceyi iyi öğrenin” diyerek yabancı dil öğrenmenin önemine dikkat çekti.

“Türk Eğitim Derneği olarak birinci hedefimiz insan yetiştirmektir” diyen TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

“Bizim okullarımızdaki en büyük farkımız nedir diye sorarsanız, biz testle tost arasına sıkıştırılmış bir nesil yetiştirmeyiz. Dershane baronlarının sınav baronlarının cebi dolsun diye okul sınıflarını doldurmaya çalışmayız. Biz eğitimin insan yetiştirmek bilincinde olan bir kurumuz. Türk Eğitim Derneği’nin en büyük farkların biri ne benim ne de bir holdinge bağlıdır. 92 yıl önce bu Cumhuriyetin kurduğu eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütüdür. Onun için Türk Eğitim Derneği olarak birinci hedefimiz insan yetiştirmektir. Bizim eğitim sistemimizde değerler ve ilkeler çok önemlidir. Değerleri olmayan bir toplum yaşamaz. Bu değerlerimiz inancımız ve kültürümüzdür. İlkeleri olamayan bir toplum 21. yüz yılda ayakta kalamaz. Nedir ilkelerimiz? Cumhuriyet kazanımlarıdır. Bizi aslında diğer Müslüman ülkelerden ayıran, bizim önde olmamızı sağlayan daha dünyayla rekabet edebilecek noktaya taşıyan kazanımlardan bahsediyorum. Ama milli olmayan hiçbir yapı yaşayamaz. Çağdaşlık noktasında ileriye gitmemiş bir yapı da başarı olamaz. Çünkü dünyayla rekabet edecek bir nesil oluşturmak zorundayız. Tüketim toplumu değil eğitim toplumu olmak zorundayız.”

TED okullarının ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik burs imkanlarına dikkat çeken Selçuk Pehlivanoğlu “Bu ülkeyi ileri taşıyacaklar bu ülkenin bayrağını daha yukarı çıkaracaklar, yoksul ailelerin çocuklarıdır. Onlara sağladığımız imkanlar ve adalet bu ülkeyi daha yetkin kılar. Onun için TED’in okulları dışında burs sistemi vardır. Nitelikli 2 burs sistemimiz vardır. Seneye Allah nasip ederse buraya da tam burslu öğrenci alamaya başlarız" dedi.

Milletini özümsemiş bir nesil yetiştirmenin önemine dikkat çeken Genel Başkan Pehlivanoğlu, “Biz TED okullarında diploma vermeyiz biz yaşam arkadaşı veririz. Diplomayı herkes verir. Yaşam arkadaşı veririz derken toplumdan kopuk bir elit kesimden bahsetmiyorum. Milletini özümsemiş bir kesimden bahsediyorum” dedi.

“Burs sistemindeki hayalimiz 10 bin çocuktur”

TED Koleji’nin burs sistemi ile ulaşılan 1 milyon çocuğun hayatını değiştirmekle birlikte bu çocukların ülkenin de kaderini değiştireceklerine dikkat çeken Genel Başkan Pehlivanoğlu, “Burs sistemindeki hayalimiz 10 bin çocuktur. Bu 10 bin çocuğun yaşamında 1 milyon çocuğun hayatını değiştireceğine inanıyoruz. Bu çocuklarında ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Eskiden daha fazla normal hale döndük”

Pandemi sürecindeki eğitime dönüş faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

“Eskiden daha fazla normal hale döndük. Her şey açıkken okulların tamamen kapalı olmasını biz anlamıyoruz. Okullar niye tamamen kapalı? Tüm bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, bu çocukların kayıpları telafi edilemeyecek. Uzaktan eğitim diye bir şey olmaz. Uzaktan öğretim vardır. 15 yaş altında zaten uzaktan öğretim olmaz birbirimizi kandırmayalım. Bunun beyinle alakası var. Öğrenme sürecidir bu. Biz okula somuttan soyuta geçiş sürecidir diyoruz. 15 yaş altı dünyada dezavantajlı olarak görülür. Bizim amacımız hibrit açılmasıydı. Örneğin köylerde pandemi yoksa okulları niye açmıyoruz. Eğitim 180 gündür. Şu anda 186 gün ama 150 güne çekecekler. Bakanlık bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Siz Düzce’de bugün başlarsınız. Bolu’da sonra başlarsınız. Sonuçta yaz tatili çok uzun ve 180 günü tamamlarsınız. Ve yüz yüze geçen yılın telafisini yapmak zorundasınız. Çalışan anne ve babalar çocuklarını nereye bırakıyor? Anneanne ve babaannelere bırakıyor. Yani risk gruplarına bırakıyor. Yani çocuk sokakta oynuyor anneanne ve babaannesinin yanına gidiyor. Herkes zengin değil ki çocuğunu bakıcıya bırakacak. İddia ediyorum okul sokaktan daha değerlidir. Şimdi bu süreç belirli bir noktaya gelecek. Umuyorum ki 21 Eylül’de açılacak ama keşke 31 Ağustos’ta okullarımız bu mantıkla açılsaydı bir sınıfları getirebilip diğerlerini dönüşümlü yapabilirsiniz. Tabii ki devlet okullarında metrekareler Öncü Okulları gibi değil. Olamaması da yanlış bir şey değil. Ama buradaki süreci hep beraber yöneteceğiz. Allah nasip ederse de bundan hep beraber çıkacağız.”

Pehlivanoğlu son olarak ise Düzce Öncü Kolejinin fiziki oluşumunu çok hızlı bir şekilde sağladığını belirterek Öncü Koleji Kurucusu Önder Tonyalı’ya teşekkür etti.Önce Koleji Kurucusu Önder Tonyalı, ziyaretinden dolayı TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’na teşekkür etti. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okul ziyaretinin andından ise Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret etti.

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