Türk Dünyasının vizyonunu belirlemek adına yapılan “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu Çalıştayı" tamamlandı

Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın himayesinde gerçekleştirilen ve Türk Dünyasının gelecek vizyonunu belirlemek adına yapılan “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu Çalıştayı” tamamlandı.

Türk Devletler Teşkilatı, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın himayesinde gerçekleştirilen ve Türk Dünyasının Vizyonunu belirleyecek önemli adımlardan birisi olan “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu Çalıştayı” Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Kampüsünde yapıldı.

Çalıştaya, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman gibi isimler katılım sağladı.

Dünyasının 2040 Vizyonu hakkında ortak oturum gerçekleştirilen çalıştayda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’den çok sayıda bilim adamı Tarih, Siyasi-Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Hukuk, Sağlık, Dil, Turizm, Edebiyat ve Sanat konularında 9 oturum gerçekleştirerek Türk Dünyasının 2040 Vizyonunun belirlenmesinde önemli rol üstlendi.