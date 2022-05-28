banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Kars’ta balıkların
Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı

Tuncelili öğrenciler, Elazığ’da tarihi yerleri gezdi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Kaymakam Uğur Tutkan tarafından Elazığ’a geziye gönderildi.

Eğitim 28.05.2022, 11:41
Tuncelili öğrenciler, Elazığ’da tarihi yerleri gezdi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Kaymakam Uğur Tutkan tarafından Elazığ’a geziye gönderildi.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde okuyan öğrenciler, kaymakamlık koordinesinde Elazığ’a gönderildi. Köy ve mahalle gezileriyle birlikte, geleceğin teminatı olan çocuklara da vakit ayıran Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde, ilçede okuyan öğrencileri, 2 günlük Elazığ gezisine gönderdi. Öğrenciler, Elazığ gezisinde kentin doğal, sosyal ve kültürel mekanlarını gezerek doyasıya eğlendi.

Nazımiye ilçesine dönüş yapan öğrenciler, kendileri için düzenlenen etkinlikten dolayı Kaymakam Tutkan’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
25°
açık