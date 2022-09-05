Tunceli’de tarımsal üretimde dijitalleşme ve kaynak verimliliği semineri

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle tarımsal üretimde dijitalleşme ve kaynak verimliliği eğitim semineri gerçekleşti.

Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde akıllı tarım uygulamalarının bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık artırma, eğitim, danışmanlık ve koordinasyon çalışmaları doğrultusunda il müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere, Fırat Kalkınma Ajansı yetkilileri, Ziraat Odası Başkanı ve üyeleri, Birlik ve Kooperatif Başkanları ve üyeleri, müdürlük personeli ve üreticiler katıldı.

Seminerde Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Öner Çetin ve Prof. Dr. Gültekin Özdemir sulama sistemleri ve verimlilik eğitimleri, doğru tarım uygulamaları eğitimi, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ulusal ve uluslararası tarımsal ürün ticaret platformları, tarım 4.0 uygulamaları, e-tarım portalı, akıllı tarım alanında devlet destekleri hakkında bilgilendirme sunumlarını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen seminer sonrasında yaptığı konuşmada, "Seminerin Tunceli ilimize büyük katkı sağlayacağını ümit ettiğimi belirtmek isterim. Seminer çerçevesinde üretim sektörlerini doğrudan etkileyen ham madde, enerji, su ve toprak gibi kaynakların verimli kullanımının yanı sıra, iklim değişikliği, çevre gibi boyutların da bütüncül bir yaklaşım içinde analiz edildiğinin altını çizmek istiyorum. Eğitimin siz değerli katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.