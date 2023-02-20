Tunceli’de okullarda ücretsiz yemek hizmeti başladı

Tunceli’de okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği uygulaması başladı.

20. Milli Eğitim Şurası’nda "okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" yönündeki tavsiye kararının ardından başlatılan uygulamayla Tunceli’de anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve taşımalı eğitim öğrencilerine ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı. Tunceli Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, ücretsiz yemek uygulamasının başladığı okulları ziyaret etti. Ücretsiz yemek uygulamasının başladığı okullarda “Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu” çerçevesinde öğrencilere sorunsuz yemek hizmeti verildiğinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, süreçte emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.