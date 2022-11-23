Tunceli’de okul lojmanında şehit edilen öğretmenler anıldı

Tunceli’de 1994 yılında teröristler tarafından okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi. Programda öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994 yılında PKK’lılar tarafından kaldıkları lojmanda şehit edilen 6 öğretmen için beldedeki şehitlik önünde anma programı gerçekleştirildi. Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, öğretmen, öğrenci ve belde sakinlerinin katıldığı anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehit öğretmenlerin özgeçmişlerinin okunduğu programda dualar edilerek, öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK’lılar tarafından okul lojmanına düzenlenen saldırıda öğretmenler Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen ve Metin Kaynar şehit edilmişti.