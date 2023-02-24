Tunceli’de depremzede öğrenciler için sınıf açıldı

Tunceli’de Ehlibeyt Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdunda depremzede ailelerin çocuklarına yönelik sınıf açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, açılan sınıfı ziyaret ederek depremzede aileler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tunceli’de, Malatya ve Adıyaman’dan gelen depremzede 3-6 yaş grubu 10 öğrenci için merkez Ehlibeyt KYK öğrenci yurdunda sınıf açıldı. Açılan sınıfı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, depremzede aileler ve çocukları ile bir araya geldi.

Depremzede aileler ve çocuklarının yaralarını sarmak için Müdürlük olarak yoğun çaba içinde olduklarını belirten İl Müdürü Ekmekci, "Depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için, ülkemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede tüm şube, okul, kurum müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, arama-kurtarma ekibimiz, rehber öğretmenlerimiz, velilerimiz kısaca Tunceli eğitim ailesi olarak sahadayız. Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in de dediği gibi Türkiye’nin normalleşmesi için eğitimi normalleştirmeye var gücümüzle devam ediyoruz. İlimizde yurtlara yerleşen ailelerimizin çocukları için Sayın Bakanımızın talimatı ile sınıf açtık. Çocuklarımızın deprem sonrası normal yaşama başarılı bir şekilde uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla açtığımız bu sınıfta onları çeşitli aktivitelerle buluşturuyoruz. Depremzede çocuklarımızın birbirleri ile konuşarak, birlikte resim yaparak, oyunlar oynayarak yaşadıkları bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacaklarına inanıyorum. Eğitimciler olarak bizler burada tüm depremzede ve depremden etkilenen çocuklarımız için en etkili ve verimli yöntemlerle çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KYK yurdunda açılan sınıfta görevli okul öncesi öğretmeni Dilan Yaşarul Kaya da depremzede çocuklarla oyun oynuyor, resim yapıyor ve onları dinliyor. Daha önce Elazığ’da yaşanan depremde gezici anaokulunda çalıştığını hatırlatan Kaya, "Depremzede çocuklar için tüm hassas dengeleri gözeterek burada onlarla beraberim. Bu süreçte en çok onların duygularını ifade etmelerine zemin hazırlıyor, onları dinliyorum. Resim yaparak, oyun oynayarak yaşadıkları süreçte biriktirdikleri duyguları ifade etmelerini sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.