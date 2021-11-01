Tunceli’de Canlar Buluşuyor Projesi kapsamında türbe ve dergahları gezmek için ilin önde gelen dede ile kanaat önderleri uğurlandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Ali Özkan, İçişleri Bakanlığımız ile Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında yürütülen ‘Canlar Buluşuyor’ isimli proje kapsamında, Hacıbektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Taptuk Emre, Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbeleri ve dergahlarını ziyaret etmek üzere yola çıkacak olan ilimizin önde gelen dedeleri ve kanaat önderlerini uğurladı” denildi.