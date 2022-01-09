Tunceli’de bir ilçede daha eğitime ara verildi

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür ve Ovacık ilçelerinin ardından Nazimiye ilçesinde de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.