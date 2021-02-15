Tunceli’de bin 651 öğrenci ders başı yaptı

Tunceli’de 31 köy okulu ile anasınıflarında yüz yüze eğitim başladı.

Tunceli genelinde 31 köy okulu ile anasınıfında bin 651 öğrenci 160 öğretmen nezaretinde yüz yüze eğitime başladı. Eğitim-öğretime başlayan Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe köyü anasınıfı, ilkokulu ile ortaokuluna Vali Mehmet Ali Özkan ile ilçe protokolü giderek hem faaliyetleri yerinde inceledi, hem de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden ve öğrencilere hediye ile Türk Bayrağı veren Vali Özkan, “Eğitim öğretimin devam etmesi, sürekli olması hatta sosyal hayatın da ilimiz genelinde süreklilik arz etmesi için üç koşulumuz var. Maske, mesafe, hijyen diyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kurallara uyması bizler açısından son derce önemli. Bugün okullarımızı açıyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz bu kurallara riayet ettiği sürece sosyal hayatı da yavaş yavaş hareketlendirmeye başlayacağız. Çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum. Onlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacaklar” dedi.

Tüm okullarda pandemi kurallarına riayet edildiğini anımsatan Vali Özkan, “Çocuklarımızın araçta geliş sırası, okullardaki sıraları tamamen belirlenmiş durumda. Salgına yönelik tüm tedbirler il milli eğitim müdürümüz, ilçe kaymakamlarımız ve öğretmenlerimiz tarafından alınmış durumda. İnşallah sağlıklı, iyi bir eğitim öğretim yılı olur” diye konuştu.

“En kontrollü yürüten il bizim ilimiz”

Pandemi ile mücadeleye de değinen Özkan, “İnsanlarımıza teşekkür ediyorum. Salgınla mücadele konusunda en önde, en tedbirli, bu süreci en kontrollü yürüten il bizim ilimiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra gerek çocuklarımızın okullarına devam etmesi gerekse de sosyal hayatın ilimiz genelinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hepimizin ayrıca maske, mesafe ve hijyen üçlemesine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu son derece önemli bir konu” ifadelerini kullandı.