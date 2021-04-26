banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak

Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitime ara veriyoruz

Eğitim 26.04.2021, 20:03
23
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitime ara veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca tüm sınavların ertelendiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca tüm sınavların ertelendiğini de sözlerine ekledi.

banner478
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?