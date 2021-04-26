Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitime ara veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca tüm sınavların ertelendiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verileceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca tüm sınavların ertelendiğini de sözlerine ekledi.