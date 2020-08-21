TÜDKİYEB ve Burdur Üniversitesinden hayvancılık için işbirliği kararı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti.

Ziyarette hayvancılık sektörü ele alınırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

-Prof. Dr. Korkmaz; “hayvancılıkta ölçeği büyütmek, verimliliğimizi

artırmak zorundayız”

MAKÜ’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayvancılık konusunda bölgesel kalkınma üniversitesi olarak belirlenen ilk üniversitelerden biri olduğunu bildiren Prof. Dr. Korkmaz, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. TÜDKİYEB ile işbirliği halinde iyi sürü belgesi veren akreditasyon kurumu haline gelmeyi amaçlıyoruz. Bu belgeye sahip olanların teşviklerde de öncelik almasını sağlamalıyız. Çünkü, hayvancılıkta ölçeği büyütmek, verimliliğimizi artırmak zorundayız” dedi.

Prof. Dr. Korkmaz, şunları söyledi:

“Hayvancılık, yetiştiricilik, hayvan hastalıklarıyla ilgili 60 milyon lira bütçeli 41 proje yürütüyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın destek verdiği 15 üniversiteden biriyiz. Projelerimiz yatırım programında yer alıyor. Bir üniversitenin hayvancılık sektörüne kendini adamış olması önemli ama tek başımıza sorunları çözemeyiz. Kamunun ve Merkez Birliğimizin destekleri çok önemlidir.

Çok çeşitli projeler yürütüyoruz. Çiftlik Belgelendirme Sistemi geliştirdik. 175 kriter belirledik. 20 civarında çiftliği belgelendirdik. Belgelerimizi altın, gümüş, bronz olarak sınıflandırdık. Bu belgeyi alanlara iyi sürü belgesi veriyoruz. İyi tarım uygulaması gibi. 2 yıl izliyoruz. Hayvancılık sektöründe belgelendirme akreditasyon kurumu olmayı, iyi sürü belgesini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için işbirliğine hazırız. Belgeyi TÜDKİYEB ile birlikte verebiliriz.”

Genel Başkan Çelik, MAKÜ ile ortak akıl çalışması yaptıklarını belirterek, “çalışmamızdan işbirliği kararı çıktı. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli küçükbaş hayvancılığı destekliyor. Bize ne görev verilirse yapmaya hazırız. Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin geleceğidir. Bu topraklar küçükbaş hayvancılığa uygundur” dedi.

-Çelik; “Çalışmalarımızı üniversitelerle ortaklaşa yapmak istiyoruz”

Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile birlikte üniversite kırsal işbirliğini sağlamak istediklerini bildiren Çelik, şunları söyledi:

“Bu çerçevede söz konusu projeler pilot bölgelerle tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak sadece Burdur ile sınırlı olmayacak. Köyden şehre değil şehirden köye göçü sağlamalı, insanları kırsalda tutarak üretimi artırmalıyız. Burdur Mehmet Akif Üniversitemiz ile işbirliği içinde çalışacağız. Amacımız ülkemize hizmet etmek, tarım ve hayvancılıkta uygulanan politikalardan üreticimizin yararlanmasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizden beklentisi bu yönde. Hayvancılıkta verimliliği, kaliteyi artırmak zorundayız. Hayvan ıslahını tamamlamak zorundayız. Atadan babadan kalma yöntemlerle hayvancılığımızı geliştiremeyiz. Üniversitelerle işbirliği yapmamız şart. Çalışmalarımızı üniversitelerle ortaklaşa yapmak istiyoruz. Başta iyi sürü olmak üzere hayvancılığımıza, ekonomimize katkı sağlamak için ortak çalışma yapmaya karar verdik. Rektörümüzden gelen birlikte çalışma teklifini önemsiyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.”

Dekan Prof. Dr. Öner ise, Üniversite olarak Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve Yaygınlaştırılması projesini yürüttüklerini, Burdur’da bir köyü pilot bölge haline getirdiklerini, gebelikten doğuma ve doğum sonrasına beslenme takibini yaptıklarını, bir model oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Çelik, sektöre yaptıkları katkı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Korkmaz ve Dekan Prof. Dr. Öner’e Hayvancılık Genel Müdürü Erdurmuş ile birlikte plaket takdim etti.