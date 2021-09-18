TÜBİTAK’ta ortaokul öğrencilerinden büyük başarı

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finalinin kazananları belli oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, bölge sergilerine katılan bin 453 projenin arasından finale kalan 204 proje arasında yerini aldı. Geleceğin bilim insanları, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finallerinde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.

TÜBİTAK Bölge Sergisi’ne katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları projelerle 7 birincilik alarak Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanmıştı. Bölge Sergisi’nde toplamda 13 proje ile derece elde etme başarısı gösteren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri; 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finallerinde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.

Bitkisel çözelti kullanılan buğday (Trıtıcum) bitkisinin kuraklık ile mücadelesi

Kolejin Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır, Danışman Öğretmenleri Mehmet Selim Çobanoğlu mentörlüğünde, kimya alanında geliştirdikleri iklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çektikleri “Bitkisel Çözelti Kullanılan Buğday (Trıtıcum) Bitkisinin Kuraklık ile Mücadelesi” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrardan canlandırılmasını amaçlıyor.

Engelli araçları için solar kablosuz şarj istasyonları

Kolejin Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, Danışman Öğretmeni Emre Toprak mentörlüğünde teknolojik tasarım alanında geliştirdiği “Engelli Araçları için Solar Kablosuz Şarj İstasyonları” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Covid-19 pandemi sürecinde şifalı bitkilerin doğru kullanımının önemi

Kolejin Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici, Danışman Öğretmeni Yasemin Karahan mentörlüğünde biyoloji alanında geliştirdiği “COVID-19 Pandemi Sürecinde Şifalı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi” projesi ile Teşvik ödülünün sahibi oldu. Proje, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp öğelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılabileceği amaçlıyor.