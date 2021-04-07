TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren ASO Teknik Koleji öğrencilerine ödül

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 52.’si düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” yarışmasında dereceye giren ASO Teknik Koleji öğrencilerine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir tarafından hediye verildi.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen "52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri” yarışmasında iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük elde ederek Ankara bölge birincisi olan ASO Teknik Koleji öğrencilerine ASO 1. OSB’de düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Törene ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, ASO Eğitim Vakfı üyeleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, dünyada bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmelerin yaşandığını belirterek, dünya ile rekabet edebilmek için değişime ayak uydurabilmenin önemini vurguladı. Özdebir, ”Sizler bu ülke için çok değerlisiniz. Bu ülkenin geleceği de buradaki fabrikaların geleceği de sizlersiniz. Sanayicilerimiz sizler için fedakarlık yapıyor. Sizden sadece bir beklentimiz var; okulunuzda başarılı olmanız, ondan sonra da bu ülke için katma değer oluşturarak faydalı insanlar olmanız. Dört tarafı ateş çemberiyle çevrili bu coğrafyada baki kalabilmemiz için güçlü olmak, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak ve yüksek katma değerli ürünler üretmekten başka çaremiz yok. Bunları başarmak için de insan kaynağımızı ve vasfımızı arttırmamız lazım. İşte tam da bu nedenle bu okulu kurduk. Sizleri yalnız bilen değil, aynı zamanda yapabilen insanlar olarak yetiştirdik” ifadelerini kullandı.

Sınırların kalktığı bir dünyada kendi sınırları içine kapanarak var olabilmenin mümkün olmadığını belirten Özdebir, “Bugün herhangi bir ürünün dünyanın neresinde ve hangi fiyatla piyasaya çıktığını bir tuşa basarak öğrenebiliyor ve tuşa bir daha basarak satın alabiliyoruz. Bu global rekabet içerisinde var olabilmek için insan niteliğimizin arttırılması ve bilgiyi doğru kullanmamız gerekiyor” dedi.

Özdebir, yarışmalarda istediklerinin yarışmacıların öğrendikleri bilgilerin doğru şekilde kullanabilmesi olduğunun altını çizerek, “Buralarda önemli başarılar elde edip bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta öğretmenleriniz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyor ve kutluyorum” diye konuştu.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise, lise döneminde bilime merak duymanın ve proje üretmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, ASO 1. OSB yönetimi olarak buluşlar, yeni fikirler üreten, uygulanabilir projeler geliştiren nesiller yetiştirme çabasında olduklarını söyledi. Nitelikli insan gücünün Türkiye’nin geleceğinde önemli rol oynayacağını belirten Akdaş, ”Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların hayatımıza girdiği, yeni dijital hayatta yeni çıkan teknolojileri, dijital gelişmeleri çok iyi kavramak ve yeni projeler üretmek zorundayız. Ülke olarak bizi hedeflerimize taşıyacak gençlerimizin milli ve manevi değerlerin bilincinde, geleceği planlayan niteliklere sahip olması bizleri gururlandırıyor. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına katılarak Ankara bölge birincisi olan öğrencilerimizin ödül aldığınız projelere baktığımızda ezberleyen değil, araştıran, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ödüle layık görülen ASO Teknik Koleji öğrencilerinin gelecekte dünya çapında ses getirecek çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Yarışmada göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerinizi tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise yerel yönetimler olarak sanayicilerle iş birliği içinde olduklarını belirterek, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Konuşmaların ardından TÜBİTAK Proje Yarışması Matematik dalı bölge birincileri Eray Özen, Uygar Tuluk, Sude Naz Öztürk ve Furkan Türkaslan, Kimya dalında ikinci olan Mustafa Emre Büyükyavuz ile Teknolojik Tasarım alanında üçüncülük elde eden Ahsen Nimet Elmas ve Nisa Nur İspir’e ödülleri ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş tarafından verildi.