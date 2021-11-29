TÜBİTAK Başkanı Mandal, akademisyen ve öğrenciler ile bir araya geldi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Fırat Üniversitesi (FÜ) akademisyen ve öğrencileri ile bir araya geldi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, FÜ Rektörlüğünce, Atatürk Kültür Merkezinde akademisyenlere yönelik düzenlenen söyleşi programına katıldı. Burada konuşma yapan Mandal, TÜBİTAK’ın proje ve çalışmalarıyla ilgili çeşitli bilgiler verdi. Akademisyenlerin TÜBİTAK projeleriyle ilgili sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Mandal, daha sonra Mustafa Temizer Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelerek, “Geleceğimizin Gücü Gençlerimiz ile Birlikte Başaracağız” konulu konferansa katıldı.

Düzenlenen programlara, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.