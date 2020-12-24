TSE’den TDV Bornova Koleji’ne “Okulum Temiz Belgesi”

Hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol koşullarının tespiti için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetim sonucunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDB) İzmir Bornova Koleji, Covid-19’a karşı aldığı önlemlerle “TSE Okulum Temiz Belgesi” ile belgelendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü “kapsamında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla yürürlüğe giren “Okulum Temiz” belgelendirme programı kapsamında TDV Bornova Kolejinin mart ayından bu yana Covid-19’a karşı aldığı tedbirler tescillendi. Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, tüm çalışanların, öğrencilerin daha hijyenik, daha güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri için çalıştıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin okul kapısından girdikleri andan itibaren sınıflar, koridorlar, yemekhane ve kütüphane gibi ortak alanlarda nasıl davranacaklarını, nerelerde oturacaklarını, çalışanlarımızın ve öğretmenlerimizin alacakları önlemleri ve tedbirleri gereken prosedür ve standartlarda, TSE’nin belirlediği kılavuza uygun olarak hazırladık” ifadelerini kullandı.