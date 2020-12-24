“TRT EBA Anaokulu” yayın hayatına başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla birlikte sınıfları stüdyoya çeviren ve uzaktan eğitim için çok kısa bir sürede TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise’yi kuran TRT, eğitim kanallarını dört farklı içeriğe çıkararak “TRT EBA Anaokulu”nu yayına aldı.

Evde öğrenim gören 18 milyon öğrencinin ilgiyle izlediği TRT EBA kanallarına bir yenisi daha eklendi. TRT EBA İlkokul kanalı bünyesinde yayımlanan “TRT EBA Anaokulu”, hafta içi her gün 08.00 ve 19.30 saatlerinde çocuklarla buluşuyor.

Çocuklar için özgün ve özel programlar

Bugüne kadar 7 bin 129 ders ve etkinlik videosunu ekrana getirerek büyük bir başarıya imza atan TRT EBA, çocuklar için özgün içerikli programlar ve eğlenceli materyallerle eğitici ders içerikleri yayımlamaya devam ediyor.

İçeriği diğer TRT EBA yayınlarında olduğu gibi uzman eğiticiler tarafından hazırlanan “TRT EBA Anaokulu”nda, “Dünyanın en büyük duvarsız anaokulu” sloganı ile okul öncesi çağındaki çocuklara görsel, duyusal ve zihinsel gelişim süreçleri için ihtiyaç duydukları eğitimler veriliyor.

Takvim, Etkinlik Kuşağı ve Ailece bölümlerinden oluşan TRT EBA Anaokulu, çocuklar için özgün içerikler sunuyor. Takvim bölümünde tarih, mevsim, gün kavramları, şekiller ve renklerle anlatılarak çocukların güne tıpkı okuldaymış gibi başlaması sağlanıyor.

Etkinlik kuşağında ise; Türkçe, matematik, fen, müzik, drama, sanat ve oyun etkinlikleri okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulamalarla anlatılıyor. Birçok materyal, oyuncak ve görsel malzemenin kullanıldığı bu kuşakta, Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim müfredatı takip ediliyor. Stüdyo ortamında çekilse de stüdyoya gelen kimi zaman bir köpek kimi zaman kuklalar ekran başındaki miniklere eğlenceli bir eğitim sunuyor.

Ailece bölümünde ise Çocuk Gelişimi Uzmanı Prof. Dr. Belma Tuğrul, aile içi iletişim hakkında anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat edilmeli, ev içi kurallar, çocukların kişilik gelişim süreçleri gibi okul öncesi yaş grubuna ait pek çok konuda bilgiler paylaşılıyor.