Trakya’da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi heyecanı yaşandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 oturum şeklinde gerçekleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) sabah ve öğleden sonra 2 oturum şeklinde yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Sabah saat 10:15 ve öğleden sonra saat 14.45’te başlayan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için ter döken adayların bazıları okul binasının kapısı kapanırken son anda sınava yetişti.

Sınavda korona virüs tedbirleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolünün ardından polis kontrollerinden geçerek adaylar salonlara alındı.