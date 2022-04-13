Trakya Üniversitesi’nden Romanya atağı

Bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya giden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Karadeniz Üniversiteler Birliği’ni ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi, uluslararası iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. Daimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalıcı Genel Sekreteri olduğu Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ile bölge yükseköğretiminde önemli bir rol üstlenen Trakya Üniversitesi, 1998 yılında kurulan ve merkezi Romanya’da bulunan Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, ziyaret çerçevesinde Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut ile bir araya geldi. Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleşen görüşmede, Balkan Üniversiteler Birliği ve Karadeniz Üniversiteler Birliği iş birliği ile hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Çalışma toplantısında Genel Sekreter Prof. Dr. Eden Mamut, Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin güncel faaliyetleri hakkında Trakya Üniversitesi Rektörü ve Balkan Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bilgiler vererek, hazırlık ve uygulama aşamalarında olan projelerinden söz etti. İkili ilişkilerin geliştirilmesi husussunun ön plana çıktığı toplantıda Rektör Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi’nin Daimi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kalıcı Genel Sekreterliği görevini üstlendiği Balkan Üniversiteler Birliği’ni tanıttı.

Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar özelinde yürüttüğü faaliyetlerin ve sınır ötesi iş birliklerinin de aktarıldığı görüşmede Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut, “Tuna Yeşil Koridoru” yani Yerel Topluluklar için Sürdürülebilir Kalkınma Fırsatlarının Yollarını Açan Tatlı Su Ekosistemleri ve Biyoçeşitliliğin Rehabilitasyonu Üzerine Tatbikat ve Yenilik Çözümlerinin Birlikte Oluşturulmasına ve Doğrulanmasına Atıfta Bulunan Deniz Feneri Projesi başta olmak üzere çevre konusunda hayata geçirdikleri projelerde Trakya Üniversitesi ile iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi, Karadeniz Üniversiteler Birliği yolunda

Prof. Dr. Eden Mamut görüşmede, Trakya Üniversitesi’ni Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin üyesi olarak görmekten mutluluk duyacaklarını aktardı.

Trakya Üniversitesi’nin, Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üye olmasından büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Balkanların ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına daha fazla katkı yapmak istediklerini söyledi. Ortak faaliyetler ile projeler gerçekleştirme konusunda iş birliği yapmaya istekli olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Karadeniz Üniversiteler Birliği ile yürütülecek çalışmaların, bölgemize her anlamda daha fazla fayda ve katkı sağlayacağını düşünüyorum. Balkan Üniversiteler Birliği de Karadeniz Üniversiteler Birliği de çok güçlü, hedefleri ve geleceğe yönelik öngörüleri olan vizyon sahibi organizasyonlar. Güçlerimizi birleştirerek oluşturacağımız sinerji ile geleceğe yönelik projeksiyonumuzu daha ileriye taşıyabiliriz. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübemizi, sahip olduğumuz imkanlarla birleştirerek önemli işlere imza atmak istiyoruz. Prof. Dr. Eden Mamut’a, iş birliklerinden ve nazik davetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut da Trakya Üniversitesi ve Balkan Üniversiteler Birliği ile iş birliği geliştirmenin ve tecrübe paylaşımının kendilerine önemli değerler katacağını dile getirerek, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan görüşmelerde, AB-Horizon Programı çerçevesinde iş birliği yapılması ve Trakya Üniversitesi’nin Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üyelik süreçlerinin başlatılması konusunda mutabık kalındı.