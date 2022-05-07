Trafik Haftası’nda gülümseten anlar: “Pedala boyum yetmiyor”

Trafik Haftası dolayısıyla Ankara’da etkinlikler düzenlendi. Çocuklara verilen eğitim sırasında 7 yaşındaki Çınar’ın “Trafik eğitimi iyiydi ama boyum biraz yetişmiyor. Trafik kurallarına uyuyorum. Pedala boyum yetmiyor“ sözleri çevredekileri gülümsetti.

Trafik Haftası’nda “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması adına Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bir alışveriş merkezine parkur kuruldu.

Trafik eğitim parkında direksiyon başına geçen çocuklar hem eğlenirken hem de trafik eğitimi aldı. Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile ise vatandaşlara emniyet kemerinin önemini göstermek amacıyla uygulamalı eğitimler verildi.

Simülasyon aracına binen bir vatandaş eğitimin ardından, “Kemer artık takılacak. 10 kilometre hızla böyle oluyorsa en az 120-130’la gidiyorum. Cinayet işliyormuşum bugüne kadar. Hayırlara vesile oldu. Bir şey bugün beni buraya itti. Artık kemersiz arabaya binmek yok. Kemersizlikten 3 defa ceza yedim. Hatta Diyarbakır’da ceza yediğimde memur bey uyarmış, ‘hata yapıyorsun’ demişti. Gülmüştüm ama öyle değilmiş” ifadelerini kullandı.

Eğitim parkında direksiyon parkına geçen Çınar’ın (7), “Trafik eğitimi iyiydi ama şuna boyum biraz yetişmiyor. Trafik kurallarına uyuyorum. Pedala boyum yetmiyor” sözleri ise çevredekileri gülümsetti.