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Trafik Dedektifleri uzak eğitimle çocuklara yardımcı oluyor
Pandemi sürecinde evde eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerine Ankara İl Jandarma Komutanlığınca trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
Eğitim 22.12.2020, 09:33
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Pandemi sürecinde evde eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencilerine Ankara İl Jandarma Komutanlığınca trafik kuralları hakkında eğitim verildi.Eğitimde kullanılan EBA ve ZOOM uygulamaları Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Dedektifleri projesi kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapma amacıyla kullanılıyor.
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|17
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|15
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|14
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|14
|13
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|11
|12
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|14
|9
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|15
|3
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|P
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|23
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|20
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|18
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|14
|18
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|14
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|13
|13
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|14
|12
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|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
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|26
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|25
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|21
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|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
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|14
|19
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|10. Athletic Bilbao
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