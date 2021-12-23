Trabzon’da taşımalı eğitime bir gün daha ara verildi

Trabzon’da taşımalı eğitime kar yağışı sonrası oluşacak buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle bir gün daha ara verildiği belirtildi.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.