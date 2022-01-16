Trabzon’da kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.