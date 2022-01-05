TÖZOK 'özel okul ücretlerine zam' açıklamasını geri çekti!

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), bugün duyurulan 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami zam oranının % 62,98 olarak belirleneceğine ilişkin açıklamasını geri çekti.

Dernek tarafından yayımlanan yeni açıklamada özel okul ücretlerinin, TÜİK tarafından açıklanan oranlar dikkate alınarak, ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenleneceği ifade edildi.

TÖZOK'un gün içerisinde yaptığı açıklamada "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir" denilmişti.

TÖZOK'un yeni açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranın bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenecektir.