Torunu için okul yapmıştı, şimdi birçok öğrenciye burs veriyor

Diyarbakır’da otizmli bireyler için sağlıklı eğitim alanının olmadığını gören, torunu da otizmli olan iş adamı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açtı. Elaldı, maddi durumu olmayan ailelerin otizmli çocuklarının da klinikten ücretsiz faydalanmalarını sağladı.

Diyarbakır’da otizmli 5 yaşındaki torunu Osman Elaldı için eğitim alabilecekleri yer bulamayan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk dev yatırım yaprak hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için okul yaptırdı. 6 aya yakındır faaliyet gösteren ABA Klinik adı altında Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bin 228 seans ile özel çocuklara destek oldu.

"Çocukların geliştiklerini görünce haz alıyoruz"

Kliniği faaliyete soktuktan sonra her hafta inlemelerde bulunmak üzere çocuklarla ve eğitimcilerle bir araya gelen Yılmaz Elaldı, eksiklikleri gidermek ve öğrencilerle aile bağı kurmak adına sevgi ve şefkatle seanslara katıldığını kaydetti. Elaldı, "Yaklaşık 6 aya yakın bir zamandır bu okulu açtık, zaman zaman rutin kontrollere gelerek öğrencilerimizin neler yaptıklarını, gelişme durumlarını, ne kadar faydalı oluyoruz ve nerede eksikliklerimiz var onlara bakmaya çalışıyoruz. Bu çocukların böyle güzel ortamda güzel dersler alması, olumlu gelişmeler olması bizi sevindiren olaylar. Biz onların geliştiklerini görünce haz alıyoruz. Vatandaşlarımızın güzel tepkileri oluyor, teşekkürlerini iletiyorlar, bu insanlara yapılan hizmetin çok güzel olduğunu söylemeleri de bizimde hoşumuza gidiyor. Allah herkese daha güzellerini nasip etsin, buraya gelen bütün öğrencilerimizin de daha güzel, sağlıklı dersler alarak normal insanlar gibi aramıza katılmasından ufak da olsa bir payımız olursa şükür ediyoruz. Okulu yaptıktan sonra bir kenara atıp işimize bakmıyoruz, aynı zamanda üstünde durarak bu insanların güzel dersler çıkarmasını görmek hoşumuza gidiyor" dedi.

2013 yılından bu yana Hüdayi Vakfı adına çeşitli faaliyetlerde bulunan Kayapınar İlçe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veysel Sert, ABA Klinik faaliyetlerine destek olmak ve vatandaşların da destek vermesi adına ziyaretler gerçekleştirerek özel çocuklarla bir araya geldiklerini kaydetti. Sert, "Bu tür faaliyetlerde bulunuyorduk, STK olarak daha öncede ziyarete gelmiştik bugün de geldik. Çocukların kişisel gelişimine bir nebzede katkımız olduysa ne mutlu bize. Profesyonel olmasa da elimizden geldikçe çocuklarla oyun oynuyoruz. ABA Kliniği ilk olarak medyada duymuştum, ilgimi çekti ben de bu sürece dahil oldum. Bu duygunun tarifi olmaz, bir çocuğumuzun elinde kahve ikramı aldık, diğerinden pasta bir başkasıyla da piyano çaldık bunlar gerçekten tarif edilemeyecek duygular" diye konuştu.

6 ayda bin 228 seans gerçekleştirildi

ABA Klinik özel eğitim öğretmeni Süleyman Bayram, 6 ayda bin 228 seans gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayram, "6 ay önce biz burada eğitime başladık, eğitim çalışmamızda başlangıçtaki çizgimizden hiç şaşmadı, otizmli çocuklara bilimsel dayanıklı uygulamalarla etkili bir öğretim sunmaktı. Yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz, eğitim alan çocukların çok ciddi şekilde ilerlediklerini gördük. 6 ay boyunca bizim burada yaptığımız bir diğer çalışmada burslu eğitim vermekti, hayırsever iş adamı Yılmaz Elaldı tarafından burada otizmli çocuklara burslu bir şekilde okutuluyordu. Bin 228 seans eğitim verdik" şeklinde konuştu.

Klinikte eğitim alan Eren’in annesi Gülhan Güleç eğitimden çok memnun kaldıklarını aktararak burslu eğitimden de faydalandığını söyledi. Güleç, "Burada uygulanan eğitimden biz çok memnunuz, çok faydalı olduğunu düşünüyoruz 4 aydır geliyoruz. Normal seanslarımızın haricinde burs imkanlarımız var, sağ olsun hayırsever iş adamımızın verdiği burs sayesinde fazla ders alıyor" dedi.

Baba Levent Güleç kliniğin çok düzenli çalıştığını belirterek eğitimlerin verimli geçtiğini vurguladı.