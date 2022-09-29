Tortum’da itfaiye haftası ve ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ etkinlikleri düzenlendi

Erzurum’un Tortum İlçesinde İtfaiye haftası ve ‘yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ kampanyası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tortum İlçesinde düzenlenen etkinliklere Tortum Kaymakamı Kübra Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. Etkinlikte İlçe itfaiye amirliği ekipleri olası kriz durumları için tatbikatlarda bulundu. Trafik kazası anını canlandıran itfaiye ekipleri araca sıkışmış rolü yapan vatandaşları kurtardı. Öte yandan İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganı ile başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde Kaymakam Demirer, yaya geçidinin bir kısmını çocuklarla beraber kırmızıya boyadı. Daha sonra günün önemini belirtmek için alanda bulunan çocuklar ve protokol hep beraber yaya geçidinden geçerek yoldan geçen araçlara uyarılarda bulundu.