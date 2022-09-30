Topladıkları zeytinleri salamura yapan öğrenciler satıp okullarına katkı sunacak

Mersin’in Silifke ilçesinde, kullanılmayan bir okulun bahçesindeki yeşil zeytinler öğrenciler tarafından toplanıp kırılarak salamura yapılıyor.

İlçeye bağlı Gülümpaşalı Mahallesi’nde "Tarım Üretim ve Fen Okulu Projesi" çerçevesinde kullanılmayan Gülümpaşalı İlkokulu bahçesindeki daha önceden bakımı yapılan zeytinler Seyfettin Tatoğlu 8. sınıf öğrencileri tarafından toplanıp, tek tek kırılarak salamura yapılıyor.

Kahvaltılık salamura yapılan yeşil zeytinler ise daha sonra Silifke Öğretmenevi Müdürlüğüne satılarak, elde edilen gelirle de okulların bakım, onarım ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

Fen Okulu Kurucu Müdürü Fulya Arslan, yaptığı açıklamada, "Tarım Üretim ve Fen okulu olarak eski kullanılmayan atıl durumdaki okul bahçelerindeki zeytin fidanlarının bakımlarını gerçekleştirdik. Öğrencilerle birlikte ağaçlarda bulunan zeytinleri topladık. Açık havada dışarıda öğrenme ortamında yine öğrencilerimizle birlikte zeytinlerimizi kırıp, kavanozlayıp bunları kuracağız. Olan zeytinlerden satışa sunup, elde ettiğimiz gelirlerle de okullarımızın bakım onarım ve kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek üzere kullanacağız” dedi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, “Daha önceden bu okulun bahçesine ekilen zeytinlerimiz vardı. Onların bakımlarını yapmıştık. Şimdi hasat zamanı. İlçemizde bulunan Seyfettin Tatoğlu Ortaokulu öğrencilerimiz fen bilgisi dersinde buraya geldiler. Zeytinleri topluyorlar. Toplanan yeşil zeytinleri salamura yapmak için kırıyorlar. Böylelikle hem zeytinin toplamasını ve kırmasını öğreniyorlar, hem de onun nasıl salamura şeklinde olacağını öğreniyorlar. Daha sonra da bunlar yine üretime dönüşecek. İnşallah kendi okullarının ihtiyaçlarını bunlarla karşılayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığımızın önerisi ile yapılan bu uygulamanın çok güzel ve çok yerinde olduğunu görüyoruz” diye konuştu.