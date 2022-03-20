Tokat’ta taşımalı eğitime kar engeli

Tokat’ta kar yağışı nedeni ile Reşadiye ilçesinde eğitim ve öğretime, 9 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Tokat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Mart pazartesi günü yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek muhtemel riskler nedeniyle eğitim öğretim durumu değerlendirildi. Reşadiye ilçe genelinde 1 gün süre ile okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Tokat Merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Turhal, Yeşilyurt, Zile ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencileri ile köy ve belde okulları öğrenci ve öğretmenleri için 1 gün süre ile ara verilmesi, diğer okullarda eğitim öğretime devam edilmesine karar alındı.

İlçe/belde genelinde eğitim öğretime tamamen ara verilen yerde bulunan kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik hasta personel ise 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.