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Tokat’ta KPSS yoğunluğu

Tokat’ta, KPSS nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, geç kalan bir aday sınav salonunun kapısından geri döndü.

Eğitim 31.07.2022, 11:20
Tokat’ta KPSS yoğunluğu

Tokat’ta, KPSS nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, geç kalan bir aday sınav salonunun kapısından geri döndü.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı öncesinde Tokat’ta trafikte yoğunluk yaşandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce aday adım adım ilerleyen trafikte yol aldı. Tokat - Turhal karayolunda trafik adeta durma noktasına geldi. Bölge trafik ekiplerinin çalışması ile yolda tıkanma engellendi. Sınav yerlerine ulaşan adaylar güvenlik taramasından geçtikten sonra salonlara alındı. Saat 10.15’te başlayan sınava saat 10.00’dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 10 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Polis ekiplerinden sınava alınamayacağını öğrenen aday üzüntü yaşadı. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan genç kız bir süre sınav yapılan fakültenin önünde bekledikten sonra ayrıldı.

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