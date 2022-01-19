Tokat’ta eğitime kar engeli

Tokat’ta 5 ilçede tüm okullarda, merkeze ve 6 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Almus, Başçiftlik, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Tokat Merkez, Erbaa, Turhal, Zile, Artova, Pazar, Sulusaray ilçelerine bağlı köy ve kasaba okulları ile taşıma kapsamında olan öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Ayrıca eğitim öğretime ara verilen yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.