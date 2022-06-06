Tokat’ta dev çadırda 1 milyon kitap okuyucularla buluştu

Tokat’ta 2 bin metrekarelik alanda kurulan dev çadırda 1 milyon kitap 50 stantta 100 yayın evi tarafından kitapseverlerle buluşturuldu.

Tokat Belediyesi tarafından 4.’sü düzenlenen kitap fuarının açılışı törenle yapıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin açılış konuşmasını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen kitap fuarının yeninden kapılarını açtığını ifade eden Başkan Eroğlu, “Kitap fuarı bundan sonraki yıllarda da devam edeceğimiz, şehrimizde yapılan bence en önemli etkinliklerin başında geliyor. Muhakkak ki şehri ihya etmek, eserler oluşturmak, insanların işlerini kolaylaştırmak önemli. Ama bütün bunları yaparken bundan daha önemli olan, insan yetiştirmeye bir fırsat oluşturan ve insanların her anlamda donanımlı olmasına vesile olan kitap fuarları da değerli ve önemli” dedi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise kitabın medeniyetimizin en önemli yapı taşlarının başında gelmekte olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle özellikle gençlerimizi ve tüm halkımızı hiçbir zaman yaş farkı gözetilmeksizin ilim öğrenmeyi farz kılan bir dinin mensubu olarak böyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kitap bizi geçmiş ve gelecekle buluşturan aynı zamanda inşa eden en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla kitapla barışık ve iç içe yaşamak aynı zamanda gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlayacak olan en önemli etkinliklerden birisidir” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılış yapıldı.

Hafta sonuna kadar açık olacak olan kitap fuarında aralarında 100’e yakın yazar kitaplarını imzalayarak söyleşi programı düzenleyecek.