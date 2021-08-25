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TOBB’dan İznik’e okul

İznik heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Eğitim 25.08.2021, 14:47
TOBB’dan İznik’e okul

İznik heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Millî Eğitim Müdürü Muhammet Asil, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Yılmaz’dan oluşan heyet, Ankara da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettiler.

Ziyarette İznik’te artan nüfus yoğunluğu sebebiyle ihtiyaç duyulan ortaokul talebi Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletildi. Yeşil Cami Mahallesi’nde İznik Belediyesi’ne ait bir yer okul için tahsis edilirken, Hisarcıklıoğlu da okulun yapımı için İznik’e söz verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İznik heyeti olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldik. Kendilerine ilçemizi daha önceki ziyaretlerinde konuyu iletmiştik. Bizlerde Yeşil Cami Mahallesi’nde belediyemize ait bir yeri bu iş için tahsis ettik. Bugün kendilerinden de okulun yapımı için sözü aldık. İnşallah aksilik çıkmazsa ocak ayında temelinin atılması plânlanıyor. İznik’imize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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