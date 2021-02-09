TOBB ve STO’dan öğrencilere klavyeli tablet desteği

Selçuk Ticaret Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 55 adet klavyeli tableti Selçuk Kaymakamlığı nezdinde Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Selçuk Ticaret Odası tarafından, COVID-19 salgını sürecinde çevrimiçi eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 55 adet ‘klavyeli tablet’ Selçuk Kaymakamlığı nezdinde Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile klavyeli tabletleri teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezayir Bilekli, bu anlamlı destek için Selçuk Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür etti.

TOBB tarafından her yıl yapılan eğitim yardımlarının, bu yıl içinde bulunulan şartlar nedeniyle, bütün çocukların eğitim ve öğretim programlarına yetişebilmesi için tablet dağıtımı olarak gerçekleştirildiğini belirten Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, kaymakamlıkta düzenlenen teslim töreninde, "Tüm dünyayı saran bu zorlu süreçte eğitim de dahil olmak üzere her şey internet ortamına taşındı. Biz de Selçuk Ticaret Odası olarak çevrimiçi eğitimlere katılamayan çocuklarımız için TOBB öncülüğünde başlayan kampanyayla tabletlerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen öğrencilerimize ulaştırılabilmesi için teslim ettik. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Umarım içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu sürecin en kısa zamanda sonuna geliriz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Ticaret Odası’na bu anlamlı destekleri için çok teşekkür ederek çocukların eğitim-öğretimleri için çok önem taşıyan klavyeli tabletleri, en kısa sürede Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ileteceklerini söyledi. Kaymakam İnci, Tüm öğrencilerimizin tabletlerine kavuşarak başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini diliyoruz.”dedi.