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TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Ulusal Eğitime Katkı Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, “Bakanlık dönemimde attığım şu ana kadarki en güzel imza” dediği protokol ile TOBB tarafından 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılacak.

Eğitim 03.02.2022, 15:58
TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Ulusal Eğitime Katkı Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, “Bakanlık dönemimde attığım şu ana kadarki en güzel imza” dediği protokol ile TOBB tarafından 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılacak.

81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde yeni bir projeye imza attı. TOBB’un eğitim hamlesi, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol töreni ile kamuoyuna duyuruldu. Projenin detaylarının da açıklandığı törene, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve toplam 365 Oda - Borsa Başkanı katıldı. Protokol kapsamında, TOBB tarafından, 26 ilk-orta okul, 67 lise, 11 fakülte, 21 öğrenci yurdu, 13 kapalı spor salonu, 6 atölye ve laboratuvar benzeri tesis, 1 üniversite, yurt dışında yapılan 8 okul olmak üzere 153 eğitim tesisinin yanı sıra 154 yeni okul kazandırılacak.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ardından konuşma yapan Bakan Özer, en zararsız ve riski olmayan yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna dikkati çekerek, “Ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayedir. Onun için tüm ülkeler gibi Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, beşeri sermayemizin niteliğini artırmak ile ilgili gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sadece kamu kaynakları ile yatırım değil, eğitime gönüllü paydaşlarla birlikte eğitim yatırımlarını yönetmenin de çok kıymetli olduğunu belirten Özer, “Onun için Milli Eğitim Bakanlığının en kadim ve en güçlü paydaşı TOBB ile çocuklarının nitelikli eğitime erişimini, kapasitesini ve verimliliğini artırmadaki iş birliğinden dolayı gerçekten mutluluk duyuyorum. Başkanımıza yıllardır sürdürdüğü bu başarılı çalışmalarından dolayı en içten duygularımı sunuyorum” diye konuştu.

Bakan Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mesleki eğitimde yıllardan beri kronik bir problem olan 1999’daki katsayı uygulamasını, 28 Şubat Süreci’nin Türkiye’ye bir armağanı olarak enkaza çevirdiği mesleki eğitimi, toparlamadaki en büyük katkıyı yapan da TOBB. TOBB, sürekli mesleki eğitimi nasıl güçlendirebiliriz?, nasıl Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapabiliriz ve iş gücü piyasasındaki beceri uyumsuzluklarını nasıl girebiliriz?, bir taraftan somut yatırımlar yaparken diğer taraftan da ‘Know-How’ (bir üründen, bir yöntemden en verimli şekilde veya en kolay biçimde yararlanmayı sağlayan bilgi) oluşturmak için araştırma ve saha taramaları yaptı.”

“’Aradığım elemanı bulamıyorum’ söylemi tarih olacak”

Bakan Özer, Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili yaptıkları dönüşümün, yıllardan beri işveren tarafından dile getirilen, “Aradığım elemanı bulamıyorum, çırak gelmiyor, kalfa gelmiyor” sözlerini tarihin çöplüğüne atacağını söyledi.

"Vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz"

Bakan Özer, Covid-19 salgınının tüm dünyada beklenmedik dönüşümlere yol açtığını belirterek, “Hiçbir ülke Covid-19 salgınına hazır değildi. Tüm sektörler Covid-19 salgınından etkilendiği gibi, eğitim de bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birisi oldu. Ülkemizde yaklaşık 1,5 yıl boyunca eğitime uzaktan eğitim platformları ile yola devam edildi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla da haftada 5 gün bütün kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladık. 1. Dönemi hiçbir kesintiye uğramadan, nihayetlendirdik ve 2 haftalık yarı yıl tatiline tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte girdik. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğrencilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında ders dinlediler. İnşallah 7 Şubat’ta yani Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz. Yani vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz” dedi.

Bakan Özer ve Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından söz konusu iş birliği protokolü atılan imzaların ardından hayata geçirildi. Bakan Özer, protokole imza atmasının ardından, “Bakanlık dönemimde attığım şu ana kadarki en güzel imza” diyerek, protokolün önemine vurgu yaptı. İmzaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Özer’e hatıra niteliği taşıması amacıyla bir plaket takdim etti. Toplantının Mesleki Eğitim İstişare Toplantısı bölümü ise basına kapalı şekilde devam etti.

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