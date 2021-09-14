TOBB ETÜ’lü akademisyen ve öğrenciler Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda buluştu

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “1924 Anayasasında Yönetim Sistemi ve Bu Dönemde İzlenen Kamu Politikaları Sempozyumu” düzenlendi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyuma Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. İlk oturumda Prof. Dr. Çiğdem Kırca oturum başkanlığını yürütürken, Doç. Dr. Fahri Bakırcı "1924 Anayasası"nın yapımında etkili olan tarihsel sürece, anayasanın genel çerçevesine ve ruhuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Şeref İba, 1924 Anayasası’nın hazırlık sürecini ve kanunlaşmasını, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu ise 1924 Anayasası’nda düzenlenen hükümet sistemini anlattı. Prof. Dr. Olgun Değirmenci başkanlığında yürütülen ikinci oturumda ise, Doç. Dr. Ozan Ergül 1924 Anayasası’nda yasama ve yürütme ilişkilerini milletlerarası antlaşmalar ve dış politika ekseninde ele alırken; Prof. Dr. Tevfik Gülsoy ise 1924 Anayasası’nın yürürlükte bulunduğu tek parti döneminde ve çok partili dönemde demokratik yaşamı ve seçim sistemlerini değerlendirdi. Dr. Abbas Kılıç da 1924 Anayasası döneminde yasama işlemleri teorisi ekseninde TBMM kararlarını ve özel bir parlamento kararı olan yasama yorumunu irdeledi. Sempozyum sonunda panelistlere ve katılımcılara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca tarafından katılım belgesi ve plaket sunuldu.

TOBB ETÜ heyeti Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı gezdi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi heyeti, sempozyum öncesinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Yassıada yargılamalarının yapıldığı Hasan Polatkan Müzesi’ne gidildi. Ardından dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in hayatını ve yargılamalar sırasında yaşadıklarını yansıtan Adnan Menderes Müzesi’ni gezen heyet, daha sonra Türk siyasi tarihinin son 250 yılında zaman yolculuğuna çıkaran Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi’ni ziyaret etti.