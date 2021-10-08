TOBB ETÜ’de Hisarcıklıoğlu’ndan öğrencilere, girişimcilik ve liderlik dersi: “Milletlerin zenginliği girişimcilikle olur”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) öğrencileriyle ‘girişimcilik ve liderlik’ dersinde buluştu. Zenginliğin anahtarının girişimcilik olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Devir sermaye değil, akıl devri. Girişimci olmak için hayal kurmak, hedef koymak ve çok çalışmak gerekiyor. Dünyanın en değerli arazisi cep telefonunun ekranı. Bütün dünya bu ekranda” dedi.

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı “Girişimcilik ve Liderlik” dersinde, TOBB ETÜ öğrencileriyle girişimcilik ve başarılı olmanın yolları konusunda görüşlerini paylaştı.

Ülkelerin zenginliğinin insanların zenginliğinden geçtiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Doğalgaz ve petrol devletleri zengin eder. Milletlerin zenginliği girişimcilikle olur. Almanya ve Japonya örneğini unutmayın. Dünya Savaşı’nda yerle bir olan bu ülkeler girişimcileri sayesinde ayağa kalktı ve dünyanın en büyük güçleri arasına girdiler” değerlendirmesinde bulundu.

Girişimciliğin olduğu yerde rekabet ve kalitenin olacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Artık sermaye değil fikirler önemli. Dünyanın en değerli arazisi cep telefonunun ekranı. Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Bütün dünya bu ekranda” dedi.

Hisarcıklıoğlu TOBB ETÜ mezunu 900 öğrencinin bugün kendi işini kurmuş olduğuna dikkat çekerek bu tablodan da gurur duyduğunu kaydetti.

Amerika Uzay ve Havacılık Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen yarışmada TOBB ETÜ öğrencilerinin birinci olduklarının hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bakın sadece son başarımızı örnek vereyim. Amerika Uzay ve Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada TOBB ETÜ öğrencilerimiz dünya birincisi oldu” ifadelerine yer verdi.

Hisarcıklıoğlu girişimciliğin şifrelerini öğrencilerle paylaşırken işin hayal kurmakla başladığını anlattı. Ardından bu hayaller içinden hedef belirlemek gerektiğini vurgulayan TOBB Başkanı ardından da çok çalışmanın geldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Marka yapmak için yola çıkın. Marka olduğunuzda hem itibarınız hem de kazancınız artar. Sonra iyi bir takım kurun. Ben Kayseriliyim ama akla verdiğim paraya hiç üzülmedim. Ortaklık kültürünü benimseyin. Unutmayın kuş alayıyla uçar. Ayrıca yenilikçi olmalıyız. Asla başarısızlıktan korkmayın ve kendi ilkelerinizi belirleyin. Konfor alanınızdan çıkın. Yaşınızın bir önemi yok rahata teslim oluyorsanız yaşlısınız. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı ve adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın. Ve dürüst olun. Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Ve sakın hayatı ıskalamayın. Seyahat edin, yeni kültürler tanıyın. Okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. Başkasının değil, kendi hikâyenizin kahramanı olun.”