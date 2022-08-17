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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "(TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonucuna ilişkin) Bu yıl kontenjanlardaki doluluk ve yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda, kayıt yaptırmak isteye

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "(TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonucuna ilişkin) Bu yıl kontenjanlardaki doluluk ve yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda, kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanları ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı.”

Eğitim 17.08.2022, 17:19
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "(TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonucuna ilişkin) Bu yıl kontenjanlardaki doluluk ve yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda, kayıt yaptırmak isteye

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "(TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonucuna ilişkin) Bu yıl kontenjanlardaki doluluk ve yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda, kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanları ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı.”

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