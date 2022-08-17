TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan vakıf üniversitelerinde indirim açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı’na ilişkin, “Vakıf üniversitelerimizin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanları ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile vakıf üniversitelerinin temsilcilerinin katılımıyla başlayan TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sona erdi. Basına kapalı süren toplantı sonrası Hisarcıklıoğlu ve Özvar tarafından toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

YÖK Başkanı Özvar, “Vakıf üniversitesinin çok kıymetli yöneticileriyle bir araya geldik ve yükseköğretim hayatımız hakkında vakıf üniversitelerimizin sorunlarını birlikte değerlendirdik, istişare ettik. Fevkalade güzel, ayrıntılı bir görüşme oldu. Bu görüşmeler neticesinde 2022-YKS sonrasında vakıf üniversitelerini kazanan öğrencilerle ilgili olmak üzere istişari mahiyette bazı kararlar aldık” değerlendirmesini yaptı.

“Vakıf üniversitelerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere destek verilmesi kararlaştırıldı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı kararlarını şöyle açıkladı:

“Toplantımızın neticesinde bu yıl kontenjanların fevkalade doluluk ve yerleştirme oranlarını dikkate alarak vakıf üniversitelerimizin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanları ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca kayıt yaptıracak öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları da imkanlar ölçüsünde vakıf üniversitelerimizle değerlendirerek çözüm için gayret sarf edileceği kararı da bağlandı.”